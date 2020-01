Zagorelo v Birni vasi

20.1.2020 | 17:55

Ob 9.53 je v naselju Birna vas, občina Sevnica, zagorel gospodarski objekt. Gasilci PGD Sevnica, Šentjanž, Krmelj in Tržišče so požar pogasili, preprečili širitev požara in objekt pregledali s termovizijsko kamero.

Ob 9.45 so na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, gasilci PGE Krško nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri prenosu obolele osebe.

B. B.