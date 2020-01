Novomeščan okrepil Olimpijo

20.1.2020 | 18:20

Domen Bratož bo po poškodbi kolena zaigral za Cedevito Olimpijo. (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Za Cedevito Olimpijo bo do konca sezone igral novomeški organizator igre Domen Bratož, ki bo tako zapolnil vrzel, ki je nastala po razhodu Ljubljančanov z Ryanom Boatrightom.

26-letni Bratož je lansko sezono igral za Krko, sezono pa je predčasno končal zaradi poškodbe kolena, ki jo je staknil na tekmi petega kola Lige Nova KBM za prvaka.

Košarkarsko pot je Bratož začel pri Krki, nato pa je med letoma 2012 in 2014 branil barve Slovana. Sledila je selitev v šentjurski Tajfun, kjer je preživel dve sezoni, leta 2015 pa se s klubom osvojil tudi naslov državnega prvaka. Od tam ga je pot vodila v estonski Avis Raplo, od koder se je leta 2017 vrnil v Krko in bil eden ključnih igralcev novomeškega moštva, ki se je leta v tisti sezoni iz Lige ABA 2 prebiti nazaj v prvo jadransko ligo.

"Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Skupaj z drugimi igralci bomo naredili vse, da sezono zaključimo na najboljši možen način. Vsi vemo, kakšne cilje imamo, glavna želja pa je zagotovo ta, da se vsi državni naslovi vrnejo v Ljubljano. Vse navijače vabim, da se nam v čim večjem številu pridružijo na tekmah državnega prvenstva in pokalnega tekmovanja ter da skupaj pridemo do novih uspehov in zmag," je dejal novi igralec ljubljanske ekipe.

B. B.