Skozi balkon v stanovanje, a pomoč ni bila potrebna

21.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 6.26 uri so v kraju Podreber, občina Semič, gasilci PGD Semič skozi balkonska vrata vstopili v stanovanje, v katerem naj bi bila obolela oseba. Pomoč reševalcev ni bila potrebna.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 7.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČA-IND. CONA 2000;

- od 8.00 do 15.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP TRNOVEC, izvod desno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.30 do 9.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI OTOČCU, TP LUTRŠKO SELO, TP STRUGA, TP KIJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 10.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRESKA na izvodu OB CESTI LEVO;

- od 10.00 do 12.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP BREG TREBNJE na izvodu GRM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.