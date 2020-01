Število obiskov omejili na eno zdravo osebo na dan

21.1.2020 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Novo mesto - Iz Splošne bolnišnice Novo mesto so sporočili, da zaradi povečanega števila virusnih okužb in prvih primerov obolelih za sezonsko gripo, omejujejo obiske pacientov na eno zdravo osebo na dan.

Vse obiskovalce naprošajo, da upoštevajo, da k pacientu pride le ena zdrava odrasla oseba na dan v času obiskov za največ 30 minut, da otroci na obiske ne prihajajo in da je na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan.

V porodnišnici je dovoljen obisk le eni zdravi odrasli osebi, v enoti intenzivne terapije pa je dovoljeni najožjim svojcem, eni do dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 do 15 minut. Obiski otrok pod 15. letom starosti niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

Dodali so še, da naj obiskovalci upoštevajo čas obiskov, izvajajo higieno rok in higieno kašlja ter upoštevajo morebitna dodatna navodila osebja in tako pomagaje pri preprečevanju prenosa okužb.

M. Ž.