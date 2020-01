Ukradel 70 kilogramov suhomesnatih dobrot

21.1.2020 | 09:40

V Dobruški vasi je v noči na ponedeljek nekdo vlomil v gospodarski objekt in odnesel okoli 70 kilogramov suhomesnatih izdelkov.

Odnesel okoli 6000 evrov

V Brežicah je med 9. in 20. januarjem neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi balkonska vrata vlomil v hišo. Našel in ukradel je okoli 6000 evrov.

Ob električno škropilnico

V Gornji Lokvici je včeraj nekdo skozi vrata vlomil v delavnico in odnesel električno škropilnico. Lastnika je oškodoval za 1200 evrov.

Prijeli deset tujcev

Policisti PU Novo mesto so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Kočevskih Poljan, Malega Podljubna, Rdečega Kala, Slovenske vasi in Brežic izsledili in prijeli šest državljanov Maroka in štiri državljane Vietnama. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. Ž.