Jutri bodo začeli obnavljati most v Šenpetru

21.1.2020 | 10:40

Takšne luknje so bile na mostu decembra lani. (Foto: M. Ž.)

Otočec - Jutri se po jutranji prometni konici začenja napovedana prenova dotrajanega lesenega mostu v Šentpetru oz. vasi Otočec, zato bo do nadaljnjega zaprt za promet. Obvoz za osebna vozila bo mimo gradu Otočec.

Kot so pojasnili na novomeški občini, je v sklopu del predvidena celovita zamenjava lesa na vozni površini ter poškodovanih mostnic in delov ograje. Dela bodo ob ugodnem vremenu predvidoma zaključena februarja. Sanacijska dela so ocenjena na dobrih 57 tisoč evrov, izvajalec del pa je podjetje CGP Novo mesto.

M. Ž.