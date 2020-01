Poziv vinogradnikom, da prijavijo pridelek

21.1.2020 | 13:45

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Krško - Upravna enota Krško je z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejela poimenski seznam več kot 380 pridelovalcev, ki so zavezanci za prijavo pridelka letnika 2019 in tega v zakonsko predpisanem roku, do 20. 11. 2019, niso storili. Gre za pridelovalce, ki obdelujejo najmanj 10 arov vinograda, tiste z manj kot 10 arov vinograda, ki pridelek prodajajo, in pridelovalce, ki pridelujejo samo grozdje in ga prodajo. Navedene zavezance zato pozivajo, da najpozneje do 31. 1. 2020 pri upravni enoti prijavijo pridelek grozdja in vina letnik 2019.

Za prijavo sta predpisana obrazca, ki jih lahko zavezanci za prijavo pridelka dobijo v sprejemni pisarni Upravne enote Krško (pritličje), v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti in kmetijstvo (uradne ure so v ponedeljek in torek od 8. do 12. ure in od 13. do 15. ure, v sredo od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure; v tem času so na telefonskih številkah 498 14 42 in 498 14 44 na voljo dodatna pojasnila) ter na spletnem naslovu Elektronske storitve javne uprave: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=544 in https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=545.

M. L. -S.