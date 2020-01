Tragedija, ki je terjala troje življenj - tudi smrt še nerojenega otroka

21.1.2020 | 12:40

Grosuplje - Policisti PU Ljubljana so bili danes, nekaj pred 9. uro, obveščeni o streljanju na območju Grosuplja. Po prvih ugotovitvah je znano, da je 44-letni državljan Slovenije prišel do 27-letne oškodovanke, ki se je zatekla v bližnjo zgradbo in jo ustrelil. Po dejanju se je osumljenec s kraja odpeljal z osebnim vozilom.

Oškodovanka, ki je bila noseča, je kljub zdravniški pomoči umrla na kraju dejanja, prav tako je umrl tudi njen nerojeni otrok.

Policisti so kmalu po dogodku v okolici izsledili vozilo in osumljenca, ki je imel strelno rano in je prav tako na kraju umrl. Poleg njega je bilo najdeno strelno orožje. Po prvih znanih podatkih njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja.

Motiv za omenjeno dejanje še ni znan, policisti pa še vedno izvajajo ogled in aktivnosti na kraju dejanja in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo.

M. L.-S.