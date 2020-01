Priznanji CAF tudi Upravni enoti Krško in Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto

21.1.2020 | 14:40

Direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič v družbi ministra Rudija Medveda in državne sekretarke Mojce Ramšak Pešec. (Foto: Ministrstvo za javno upravo)

Krško, Novo mesto - Minister za javno upravo Rudi Medved je prejšnji teden podelil priznanja uporabnikom modela CAF v letu 2019. Gre za orodje Skupni ocenjevalni okvir (Common Assessment Framework), ki ga organizacije javnega sektorja po Evropi uporabljajo kot pripomoček pri uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti z namenom izboljšanja svojega delovanja. Model daje poudarek večji vključenosti zaposlenih pri predlaganju in izvajanju sprememb, sodelovanju, preglednosti delovanja in notranji povezanosti v organizaciji.

Med prejemnika priznanja sta bila tudi upravna enota Krško in novomeška Knjižnica Mirana Jarca.

Na podelitvi priznanj je minister Medved skupaj z državno sekretarko Mojco Ramšak Pešec in generalnim direktorjem Direktorata za javni sektor Petrom Pogačarjem podelil 12 priznanj »Začetnik CAF« organizacijam, ki so samooceno izvedle prvič in 21 priznanj »Uporabnik CAF« organizacijam, ki samooceno izvajajo redno. Najvišja priznanja »Uspešen uporabnik CAF« pa je prejelo pet upravnih enot, ki so lani sodelovale v prvem rednem postopku CAF – zunanja povratna informacija, in ki so s strani zunanjih ocenjevalcev prejele zadostno število točk za pridobitev tega naziva. Med prejemniki je bila tudi Upravna enota Krško, v kateri je kultura stalnega samoocenjevanja vodenja kakovosti prisotna že od leta 2003.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pa je k vzpostavitvi modela kakovosti CAF pristopila v letu 2019. Ministrstvo za javno upravo PS, ki je nosilec projekta uvajanja sistemov kakovosti v organizacije javnega sektorja, še posebej promovira evropski model CAF, katerega uporablja že preko 4000 organizacij javnega sektorja po Evropi. V Sloveniji je uporabnikov modela trenutno 95, priznanja pa so prejeli tisti, ki so samooceno in akcijski načrt izboljšav CAF izvedli v lanskem letu.

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto je prejela priznanje uporabnik modela kakovosti CAF kot ena prvih slovenskih splošnih knjižnic. V imenu knjižnice ga je prevzel direktor Luka Blažič.

M. L.-S.