Krvodajalska akcija občinskih uprav in upravne enote

21.1.2020 | 16:40

Ekipa Mestne občine Novo mesto. (Foto: OZ RK Novo mesto)

Predstavniki občine Straža. (Foto: OZ RK Novo mesto)

Predstavnice UE Novo mesto (Foto: OZ RK Novo mesto)

Novo mesto - Območno združenje RK Novo mesto je že tretjič povabilo na krvodajalsko akcijo predstavnike javnih uslužbencev, ki so zaposleni na občinah in letos prvič tudi predstavnike Upravne enote Novo mesto. »Gre za promocijo krvodajalstva med javnimi uslužbenci, posebej tistimi, ki še nikoli niso darovali kri,« pravi sekretarka Barbara Ozimek in dodaja, da se je njihovemu vabilu na današnjo krvodajalsko akcijo odzvalo 16 krvodajalcev, med katerimi so se trije udeležili krvodajalske akcije prvič.

»V bistvu potrebujemo, da nas spomnijo z vabilom, potem se lažje odločimo in res odidemo na krvodajalsko akcijo, medtem, ko drugače ne najdemo časa,« je povedala Mateja Sotler Štor, načelnica UE Novo mesto, ki je prišla na akcijo skupaj s 4 sodelavkami. Kot je povedala, takšne akcije pozdravlja, pomembno pa se ji zdi tudi, da sodelavci pridejo skupaj, da skupaj opravijo dobro delo in se medsebojno družijo.

Iz Mestne občine Novo mesto prihaja na krvodajalske akcije že tradicionalno ekipa, ki pa je bila letos, kot je povedal Izidor Jerala, zdesetkana zaradi bolezni. So pa se krvodajalski akciji pridružili tudi župan občine Straža s sodelavci, župan občine Mirna Peč in predstavnica iz občine Dolenjske Toplice.

Na Območnem združenju RK Novo mesto so lani zabeležili skupno 5563 odvzemov krvi, kar je bilo v primerjavi z letom prej 256 darovanj krvi več. Organizirali so 64 krvodajalskih akcij skupaj s KS, društvi, podjetji, združenji, ustanovami za odvzem krvi na Centru za transfuzijsko dejavnost ter tri terenske krvodajalske akcije v Žužemberku in dve v Šentjerneju. Na teh akcijah je kri prvič darovalo 448 krvodajalcev.

»Po zbrani krvi in številu krvodajalcev smo na našem območju na samem vrhu,« pravi Ozimkova. V Sloveniji v povprečju daruje kri 4,8 odst. prebivalstva, na Dolenjskem pa kar 8 odst. , na kar so lahko, kot pravi, skupaj z darovalci krvi izjemno ponosni.

Za redne krvodajalce OZ RK Novo mesto organizira izlete, piknike, podelitve priznanj ter sprejeme krvodajalk in krvodajalcev. Za pridobivanje mladih krvodajalcev pa organizirajo, kot pravi sekretarka OZ RK Novo mesto, predavanja za predstavitev krvodajalstva in prvo krvodajalsko akcijo ter dijaške in študentke krvodajalske akcije, ki potekajo pod geslom Častim pol litra.

M. L.-S.