Odprli pomemben odsek ceste v Sobračah

21.1.2020 | 20:00

Z otvoritve

Ivančna Gorica - Občina Ivančna Gorica je konec lanskega leta zaključila s prenovo lokalne ceste Sobrače – Sela pri Sobrače – Ježce v krajevni skupnosti Sobrače. Dober kilometer dolg odsek ceste, ki je že vrsto let izjemno obremenjen s tovornim prometom, so uradno predali v uporabo v soboto.

Kot je povedal župan Dušan Strnad, je bila investicija, s katero je najmanjša krajevna skupnost v ivanški občini dobila sodobno, uporabniki pa predvsem varno in dovolj široko cesto, vredna dober milijon evrov, kar je bil za občino velik zalogaj. Nekaj so sicer k izgradnji prispevali lastniki peskokopov, glavnino pa je pokrila občina iz proračuna. Ob zaključku nagovora se je zahvalil tamkajšnjim krajanom za potrpljenje v času gradnje, izvajalce pa pohvalil za hitro in kvalitetno opravljeno delo.

V imenu Krajevne skupnosti Sobrače je zbrane nagovorila namestnica predsednika Damjana Fajdiga. Povedala je, da je cesta za prebivalce na obrobju ivanške občine pomembna in velika pridobitev. Pred obnovo je bila preobremenjena in nevarna, s prenovo, v okviru katere so zgradili tudi pločnik, uredili meteorno kanalizacijo in javno razsvetljavo, pa je postala varnejša za vse udeležence v prometu.

Prenova ceste je bila velik izziv tudi za izvajalsko podjetje Rekon. Kot je povedal direktor podjetja Aleš Zaviršek je po izvedbi zadovoljen, pa tudi ponosen, da so bili izbrani za prenovo, saj cesto, ki je sedaj široka 6 metrov, dnevno uporabljajo.

Novo cesto je blagoslovil šentviški župnik Izidor Grošelj, v kulturnem programu pa so nastopili pevci Moškega pevskega zbora Prijatelji in domači glasbeniki. Prireditev je povezovala nekdanja predsednica sobraške krajevne skupnosti Tanja Fajdiga, ki je vse zbrane povabila na jubilejni deseti Sobraški pohod.

Slovesne otvoritve se je udeležil tudi župan sosednje občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko. Kot je povedal Strnad, sta si župana sedaj simbolično predala »štafetno palico«, saj ima tudi šmarška občina v načrtu prenovo ceste od začetka meje med občinama do vasi Ježce.

M. L.-S.: Foto: Gašper Stopar

