Vozilo obstalo na boku

21.1.2020 | 18:45

Foto: Arhiv DL

Na cesti Žužemberk-Reber se je malo pred osmo uro zjutraj prevrnilo osebno vozilo in obstalo na boku. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, posuli razlite motorne tekočine, usmerjali promet do prihoda policije in pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozila. V nesreči ni bilo poškodovanih.

M. Ž.