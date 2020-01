Nov večnamenski dom v Škocjanu izglasovali za las

22.1.2020 | 08:15

Glasovanje - desna stran je dvignila zelene kartone, leva rdeče.

Tako naj bi izgledal večnamenski dom v Škocjan, ki bo stal pod šolo, oz. med športnim parkom Škocjan, občinsko stavbo, Metelkovim domom in obstoječo stanovanjsko povezavo.

Škocjan - Glavna točka sinočnje občinske seje je bil večnamenski dom v Škocjanu. Svetniki so po dolgi in živahni razpravi, v kateri je bilo slišati razna vprašanja in dileme, na koncu le izglasovali izvedbo investicije, in potrdili novelacijo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki ga je izdelalo novomeško podjetje Esprit, ter obenem dodali, da mora občinska uprava narediti poizvedbo na trgu ter pridobiti realne cene izvajalcev.

A glasovanje za večnamenski dom, za katerega je občina lani avgusta že pridobila gradbeno dovoljenje in bi z izvedbo lahko pričela spomladi prihodnje leto, zaključek pa je predviden decembra 2022, je šlo za las.

Od desetih prisotnih svetnikov jih je pet dvignilo zeleni karton (Martina Kralj, Jože Zorko, Martina Božič, Franci Matko in Milan Markelc), štirje rdečega (Alojz Hočevar, Slavko Pungeršič, Robert Janežič in Klemen Mlakar), Matej Krnc pa se je vzdržal in je po navodilih župana Jožeta Kaplerja med glasovanjem zapustil sejno sobo.

Ceno 5,4 milijona skušali znižati

Blaž Malenšek

Župan Jože Kapler in direktorica občinske uprave Petra Pozderec.

Arhitekti in strokovnjaki, ki so izrisali projekt za izgradnjo, so na seji predstavili vsak svoje področje.

Podžupan občine Alojz Hočevar je kljub temu, da ne nasprotuje izgradnji doma, glasoval proti.

Svetniki so se strinjali, da Škocjan nedvomno potrebuje nov, večji dom za druženje, za kulturne in družabne dogodke, da je sedaj občinsko središče preveč »mrtvo« in se tudi zaradi prostorskih omejitev, ker je Metelkov dom premajhen, saj sprejme le sto ljudi, mnoge prireditve pripravljajo v šoli, pa tudi v drugih krajih z večjimi dvoranami, a najbolj je motila visoka cena naložbe.

Kot je na seji povedal Blaž Malenšek iz Esprit, je projekt ocenjen na skoraj 5,4 milijona evrov, kar je npr. celo več kot lanski realni proračun občine. Pri naložbi bi občina 360 tisoč evrov lahko pridobila z Eko sklada, saj gre za skoraj nič energijski objekt, za dva milijona bi se morala zadolžiti pri poslovni banki in sicer za obdobje 15 let, ostalo bi prispevala iz občinskega proračuna.

Kot je poudaril župan Jože Kapler, ki meni, da si škocjanski prostor zasluži tak sodoben objekt in da je treba biti včasih tudi pogumen, da se kaj doseže, gre odšteti milijon evrov zaradi DDV-a, sedanje razmere na trgu pa tudi kažejo, da bi izvajalec objekt lahko naredil za bistveno nižjo ceno. Vsekakor bodo številke skušali optimizirati, a ne na račun kvalitete.

Veliko je bilo govora tudi o ravni strehi, kjer pri svetnikih obstaja bojazen zamakanja, čeprav so arhitekti iz skupine, ki je izrisala projekt za izgradnjo, z vso opremo v dvorani, zagotovili, da je kup varovalk, ki bo to preprečilo.

Več o razpravi in večnamenskem domu, po katerem bo po idejnem projektu, ki so ga izdelali v Biro arhitekti v Kamniku, dobila prostore krajevna knjižnica, večja dvorana z 250 sedeži, mestna kavarna, manjša dvorana za predstavitve knjig in za druge dogodke, servisni prostori, kot so prostori za nastopajoče, sanitarije, fitness, nekaj bo pisarn za tržne namene, itd. pa v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: L. Markelj

