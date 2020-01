Derbi vrha lestvice po hudem boju dobili Krkaši

22.1.2020 | 09:00

Pri Novomeščanih je največ točk, 19, dosegel Glenn Cosey. (Foto: KK Krka)

Novo mesto - Derbi ekip z vrha lestvice 1. SKL je sinoči pričakovano postregel z izenačenim dvobojem s precej nihanji, ob koncu pa so bili bolj zbrani domači košarkarji in prišli do tesne zmage ter se po številu točk izenačili s Helios Sunsi.

Odločitev o zmagovalcu je padla šele v zadnjih dveh minutah. Pred tem sta si ekipi sicer nekajkrat priigrali prednost nekaj točk, ki pa je nista znali zadržati. Gostje so tako dobili drugo četrtino in vodili večji del tretje, toda Krka se je vrnila in zaostanek 34:43 s košem in dodatnim prostim metom Žige Fifolta v zadnji sekundi tretje četrtine še spremenila v 48:48.

Dve minuti in pol pred koncem je Šenčur izenačil na 61:61, potem pa je sledila domača minuta. Najprej je Glenn Cosey zadel štiri proste mete, potem pa je bil pri trojki uspešen še Jure Balažič in 43 sekund pred koncem je bilo 68:61. To pa je bilo nazadnje dovolj za zmago Krke, kljub trojki Nejca Martinčiča in košu Žige Jurčka na drugi strani. Krka je sicer zadnji napad zapravila, a neuspešni so bili tudi gostje, Martinčič je svoj naslednji poskus za tri sekundo pred koncem zgrešil in zmaga je ostala v Novem mestu, so dogajanje na igrišču povzeli v KZS.

Pri Novomeščanih je največ točk, 19, dosegel Cosey, pri gostih pa dve manj Dino Murić.

Vladimir Anzulović, trener Krke, je po tekmi povedal: »Čestitke fantom za vložen trud in energijo. Glede tega jim nimam kaj očitati, saj ni bilo lahko igrati dva dni po tekmi v Kopru. Igra ni bila kakovostna, za kar se opravičujem navijačem, moralo bi biti boljše. Sedaj smo zagotovo v ligi za prvake, za kaj več pa bomo morali biti bolj zdravi, bolj spočiti in igrati bolje.«

V prihodnjem krogu bodo Krkaši prihodnjo sredo, 29. januarja, gostovali pri Šentjurju, še prej pa jih v nedeljo čaka gostovanje v ABA ligi pri Megi v Beogradu.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 400, sodniki: Javor (Ljubljana), Lapanović (Novo mesto), Kuzmin (Vipava).

* Krka: Cosey 19 (6:8), Škedelj 3, Đapa 2, Jošilo 6, Ramljak 5 (1:2), Balažič 13 (5:6), Stergar 4, Lapornik 5 (1:3).

* Ggd Šenčur: Rojc 7 (1:2), Murić 17 (4:6), Martinčič 13 (2:2), Pavić 5 (3:4), Jurček 5 (1:2), Bubnić 5 (2:2), Novak 3 (1:2), Brkić 10 (2:4).

* Prosti meti: Krka 14:20, Ggd Šenčur 17:25.

* Met za tri točke: Krka 6:19 (Cosey 3, Balažič 2, Škedelj), Ggd Šenčur 5:15 (Martinčič 3, Bubnić, Murić).

* Osebne napake: Krka 25, Ggd Šenčur 23.

* Pet osebnih: Novak (38.), Rojc (39.).

