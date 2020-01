Prejeli 196 klicev in posredovali v 57 nujnih primerih

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj intervenirali v 57 nujnih primerih, na številko 113 pa so prejeli 196 klicev. Obravnavali so 13 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Sevnici zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki nista imela veljavnih vozniških dovoljenj, posredovali pa so tudi zaradi desetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilništva, vlomov in tatvin, posredovali pa so tudi zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nezakonitih prehodov državne meje.

Vlomil v dve hiši

V naselju Brezov Log v Novem mestu je popoldne nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in vlomil v dve stanovanjski hiši. Iz ene hiše ni ničesar odtujil, v drugi pa je pregledal prostore in našel ter odtujil zlat nakit in prenosni računalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3000 evrov škode.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Gornja Težka Voda, Loke in Trebnje izsledili in prijeli tri državljane Maroka in državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

