Zasegli drogo in pirotehnična sredstva

22.1.2020 | 12:05

Ilustrativna slika

Kočevje - Včeraj so policisti Policijske postaje Kočevje pri 31-letnemu osumljencu pri kontroli prometa v vozilu našli in zasegli okoli 50 gramov snovi, za katero sumijo, da je prepovedana droga konoplja-rastlina. V nadaljevanju je bila pri osumljencu opravljena hišna preiskava, kjer je bilo zasežene še okoli 350 gramov zeleno rjavo posušene rastline, precizna tehtnica, vakumirni stroj in 26 kom. pirotehničnih sredstev. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in promet s prepovedanimi drogami in prekrška po zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo ter izvedli ustrezne prekrškovne postopke.

Vlomil v nenaseljeno hišo

Včeraj je v Kočevju tudi neznani storilec vlomil v nenaseljeno hišo. Iz nje je odnesel različne barvne kovine in električne vodnike. S krajo je lastnika oškodoval za okoli 1.000 evrov.

M. L.-S.