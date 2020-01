Oškodovanja upnikov ne priznajo; Pomanjkanje družinskih zdravnikov tudi v novomeškem zdravstvenem domu

Na novomeškem okrožnem sodišču se je v torek začelo sojenje nekdanjima zakoncema Zlati in Janezu Piletiču ter njunemu sinu Mihi Piletiču, ki jih obtožnica bremeni storitve kaznivega dejanja oškodovanja upnikov. Višji državni tožilec Srečko Hočevar je v primeru priznanja krivde trojici ponudil enoletne pogojne zaporne kazni v preizkusni dobi treh let, česar pa ti na predobravnavnem naroku niso sprejeli. Več v tiskanem Dolenjcu.

S prvim marcem letos bo novi mandat na čelu Zdravstvenega doma Novo mesto, kot smo poročali, nastopila zdajšnja direktorica Alenka Simonič. Čeprav bodo natančnejši zneski poslovanja v lanskem letu znani predvidoma konec februarja, pravi, da je regijski zdravstveni dom posloval uspešno in izvedel tudi vse večje načrtovane naložbe. Tako kot preostali domovi po državi pa se spopadajo s pomanjkanjem zdravnikov družinske medicine. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Elektro Ljubljana je lani septembra začela z gradnjo nove RTP (razdelilno-transformatorske postaje) 110/20 kV Dobruška vas, ki je ključnega pomena zlasti za škocjansko in šentjernejsko gospodarstvo. Postaja, za katero so lokacijo našli v Občini Škocjan, in sicer na območju nove industrijske cone v Dobruški vasi, v bližini avtoceste, za podjetjem Bramac, bo zagotovila zmogljivejše in stabilnejše omrežje.

