Poškodovala jo je bala sena

22.1.2020 | 18:15

Ilustrativna slika. (Foto: arhiv DL)

Danes ob 14.55 je v naselju Podgorica v občini Sevnica na občanko padla bala sena in jo poškodovala. Poškodovano so oskrbeli reševalci Nujne medicinske pomoči (NMP) Sevnica. Posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor je prepeljala poškodovano osebo v Splošno bolnišnico Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja in nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu poškodovane osebe do helikopterja.

L. M.