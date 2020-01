Naj dijakinja Anita Koprivc z Gimnazije Novo mesto

22.1.2020 | 19:00

Anita Koprivc in Ivan Praznik (Foto: Jaka Gasar, Dnevnik)

Ljubljana, Novo mesto - Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je danes devetič podelila naziva naj dijak in naj dijakinja. Naziv pripade dijakom, ki so uspešni na učnem področju in se tudi v prostem času ukvarjajo z različnimi obšolskimi dejavnostmi. Naj dijak šolskega leta 2018/2019 je postal Ivan Praznik, dijak tretjega letnika Biotehniške šole Maribor, naj dijakinja pa Anita Koprivc, dijakinja tretjega letnika Gimnazije Novo mesto

Anita Koprivc je v šolskem letu 2018/19 dosegla odličen uspeh na gimnaziji in v glasbeni šoli. Delovala je kot prostovoljna animatorka, tutorka mlajših dijakov in nastopala s krajevnim pevskim zborom. Dosegla je bronasta priznanja na tekmovanju iz geografije, računalniškem tekmovanju Bober, Cankarjevem tekmovanju, bralnem tekmovanju in tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni. Ker za določena področja ni priznanj, je ta naziv zanjo potrditev, da je prav vse, kar počne in je hkrati motivacija za naprej, je povedala za STA. "Najbolj sem ponosna, da ne omagam ob slabših rezultatih, dajo mi zagon. Zame je bistveno poskusiti, tudi če ne zmagaš," je dodala.

Organizatorji so nagradi najuspešnejšemu dijaku in dijakinji podelili z državnim sekretarjem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Jernejem Štromajerjem, ki je bil tudi sam pred leti predsednik DOS. Poudaril je, da so različna udejstvovanja izven šole največ, kar lahko mlada oseba naredi za svoj osebni razvoj. Pojasnil je, da se na ta način spozna ljudi s podobni interesi, širi organizacijske in druge spretnosti ter začne soočati z življenjskimi izkušnjami, ki se jih ne pridobi iz knjige. "Taki mladi so lahko naš zgled in vzor," je dodal.

L. M.