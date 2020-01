Novomeški upokojenci imajo svojo Rastočo deklico

23.1.2020 | 08:05

Veseli ob odkritju Rastoče deklice (od leve proti desni): Boštjan Žekš, Rožca Šonc, Janez Gabrijelčič in Vida Čadonič Špelič.

Slavka Kristan, v ozadju slika dveh novomeških umetnikov, na desni abeceda odličnosti ter spredaj knjižna bera literarne sekcije DU Snovanja.

Pesnik Ivan Hrovatič

Mladi glasbenik Lovro Potočar, v prvi vrsti številnega občinstva pa gostje.

Novo mesto - Od včeraj je graditelj projekta Rastoča knjiga, ki želi spodbujati ljudi k osebni rasti s kulturo, umetnostjo in znanostjo in ki ponazarja dosedanji razvoj in identiteto Slovencev kot stalno učeče se družbe, tudi Društvo upokojencev (DU) Novo mesto.

V večnamenskem prostoru društva so namreč odkrili kip Rastoče deklice, simbola Rastoče knjige, ki je delo novomeških upokojencev. Kip je ustvaril ljubiteljski kipar Marjan Jamnik, avtorja stenske slike v ozadju pa sta slikarja likovne sekcije Jutro Zdravko Črv in Darko Blažič.

Kip so odkrili: predsednica DU Novo mesto Rožca Šonc, idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič, predsednik društva Rastoča knjiga, akademik prof. dr. Boštjan Žekš in direktorica občinske uprave Mestne občine Novo mesto dr. Vida Čadonič Špelič. Prireditveno slovesnost je vodila Slavka Kristan.

Vsi od naštetih so ob tej priložnosti spregovorili nekaj besed.

Da so v upokojenskem društvu z veseljem sprejeli pobudo, da se pridružijo projektu Rastoče knjige, ki bo gotovo spodbuda in navdih za nov razvoj, spoznanja in znanja v društvu, je dejala predsednica DU Novo mesto Rožca Šonc. Društvo, ki deluje že več kot sedem desetletij, v vsem tem času izpolnjuje svoje poslanstvo povezovanja in ustvarjanja pogojev za kar najbolj zdravo življenjsko okolje upokojencev. »Ponosni smo na kakovostno rast in dosežke v vseh sekcijah, česar brez aktivnih članov ne bi bilo,« je poudarila Šončeva in povedala, da bodo prvo leto »njihove« Rastoče knjige prišli na vrsto literati, zbrani v sekciji Snovanja. Člani se bodo posamezno vse leto predstavljali ob Rastoči deklici, ob koncu pa bo predstavitev sekcije. Tako se bodo zvrstile tudi vse naslednje sekcije, »deklica bo rastla, drevo bo dobivalo liste in bo bolj zeleno.«

Dr. Vida Čadonič Špelič je menila, da projekt Rastoče knjige spodbuja, da bomo znali bolj ceniti pisano besedo, ta pa nas oblikuje kot narod. »Veseli smo, da je novomeška občina partner v tem projektu,« je dejala.

Rastoča knjiga je slovenska posebnost, ki pa ima že tudi svetovne razsežnosti. Idejo izobraževanja, duhovne rasti, povezovanja, itd. širijo namreč po svetu in kot je povedal idejni oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič, je doma že v 14 državah sveta: Rusiji, Finski, Indiji… »Deklica povezuje svet s knjigo. Tudi Slovence je v zgodovini povezovala prav knjiga, za nas je državotvorna,« je poudaril in napovedal, da bodo spomladi na posebnem dogodku na državni ravni v projekt Rastoče knjige vključili tudi »najpomembnejšo slovensko knjigo, to so Prešernove Poezije.«

Akademik prof. dr. Boštjan Žekš

Veselje, da Rastoča knjiga živi ne le med mladimi, ampak tudi med upokojenci, je izrazil slavnostni govornik, akademik prof. dr. Boštjan Žekš. »Gre za sijajen projekt, ki nas v obdobju jamranja in negodovanja želi spraviti pokonci in spomniti, da smo pridni, pošteni, sposobni in samozavestni ljudje.«

Slovesnost ob odkritju kipa Rastoče deklice je pospremil kulturni program: nastopila sta mlada glasbenika ter pesnik literarne sekcije Snovanja Ivan Hrovatič.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija