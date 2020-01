Ponoči evakuirali stanovalce bloka

23.1.2020 | 07:00

Minulo noč ob 00.10 se je v stanovanjskem bloku v Trdinovi ulici v Novem mestu sprožil alarm za ogljikov monoksid. Gasilci GRC Novo mesto so iz bloka evakuirali stanovalce, prezračili prostore, zaprli plin v enem stanovanju in do pregleda serviserja odsvetovali kurjenje s plinsko pečjo.

Gorelo pod viaduktom

Sinoči ob 20.17 uri je gorelo v naravi na Muhaberju, pod viaduktom Bezgavec, občina Novem mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili goreče električne vodnike in okoliško podrast na površini okoli dvajset kvadratnih metrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 11:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Golek, Selce Volovnik, Dolenje Dule in Tršlavec med 8:00 in 13:00 uro.

M. K.