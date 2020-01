Grdi raček sredi Poloma

23.1.2020 | 09:35

Razpadajoče župnišče v Polomu (Foto: M. G.)

Polom - Razpadajoče župnišče ob delno obnovljeni župnijski cerkvi sv. Mihaela v Polomu že trideset let kazi videz tega naselja v kočevskem delu Suhe krajine. Takrat ga je kupil neki zasebnik iz Ljubljane, a do zdaj vanj ni vložil niti centa, da bi razvalino vsaj podrl. Po vojni stavba ni služila svojemu namenu, saj so jo novi gospodarji namenili za stanovanja. Lepo so jih vzdrževali, z leti pa je bilo v njih vse manj ljudi.

Po stenah cerkve so enkratne freske, zanimive za Kočevsko in tudi širše. Cerkev je bila po vojni izropana in leta 1953 delno »zminirana«. Prvi prebivalci, ki so vas naselili po odhodu kočevskih Nemcev, se spominjajo, da je bil božji hram zgledno opremljen. Vredne stvari (zvonove, uro in lestence) so nekateri ljudje odpeljali neznano kam, tlakovce iz cerkve pa so položili v bližnji hlev, kjer je imelo vsa leta po vojni kočevsko kmetijstvo in gospodarstvo svoje obrate. Turn s cerkve, ki je bila z župniščem zgrajena 1638, datuma s tema letnicama sta na portalu, se je sesul v prvih dneh vojne za Slovenijo leta 1991. Prebil je gnilo kritino in se pod kotom 90 stopinj zapičil v podstrešje. Tam ni dolgo ostal, saj so z razumevanjem takratnega vodstva kočevske občine Kočevje in župnije Hinje, kamor sodi tudi Polom, kmalu začeli obnovo cerkve in turna, pojasnjuje Sandi Blatnik, vaški mož Poloma, Seča in Vrbovca.

»Občasno k nam pride župnik iz Hinj. Cerkev, ki ima podružnico sv. Neže v Seču, pred vojno pa je imela še podružnici sv. Antona Podovanskega v Kukovem in Marije Snežne v Vrbovcu, še ni dokončana, a lahko služi obredom,« je še dejal Blatnik.

M. Glavonjić