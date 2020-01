Prijeli osumljenca, ki je oškodovancema grozil s pištolo

23.1.2020 | 10:15

Foto: Arhiv PU Novo mesto

Novo mesto - V torek pozno popoldne so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz nakupovalnega središča v Krškem, kjer naj bi pijan moški s pištolo grozil dvema oškodovancema. Takoj so se odzvali in na kraju izsledili in prijeli 33-letnega osumljenca. Zasegli so mu pištolo z naboji v nabojniku in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Med preiskavo so ugotovili, da je osumljenec v nakupovalnem središču opazil oškodovanca iz okolice Krškega, stopil do njiju, vanju nameril s pištolo in jima grozil, da ju bo ubil. Oškodovanca sta uspela pobegniti in na pomoč poklicati policiste. Krški policisti so v nadaljevanju pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 33-letnega moškega, kjer so našli in zasegli še 41 nabojev in pet prepovedanih pirotehničnih izdelkov. Zoper osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali za podobna kazniva dejanja, bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj nasilništva in nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov.

Oškodovali proračun Hrvaške

Novomeški kriminalisti so v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije na Okrožno državno tožilstvo Krško podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve več kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin po členu 235. Kazenskega zakonika-1, v zvezi z 25. členom Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Dejanj sta utemeljeno osumljeni fizični osebi ter pravna oseba z območja PU Novo mesto. Osumljenca sta v letih 2016 in 2017 uporabila neverodostojne poslovne listine (račune) hrvaškega dobavitelja in sicer v 2016 v vrednosti za več kot 21, 5 milijonov evrov in v 2017 za več kot 15,3 milijonov evrov. Kriminalisti so med preiskavo ugotovili, da blago ni nikoli prečkalo državne meje, osumljenca pa sta v nadaljevanju lažno prikazovala, da je družba blago prodala drugim družbam, te pa so prav tako lažno izkazovale prodajo nazaj na Hrvaško, k različnim gospodarskih družbam, ki so povezane z davčnimi utajami na Hrvaškem. S kaznivimi dejanji je bil oškodovan proračun Hrvaške.

Poziv vozniku

Policisti PP Brežice so bili 21. 1. nekaj pred 19. uro obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila tega dne ob 14. uri. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi peška prečkala cesto Černelčevo cesto na prehodu za pešce pri zdravstveni ustanovi v Brežicah. Iz smeri Trga izgnancev oz. iz centra Brežic naj bi pripeljal neznani voznik osebnega avtomobila, najverjetneje Renault megane bele barve, in z vozilom oplazil peško. Voznik je po nesreči nadaljeval z vožnjo, peška pa je zaradi lažje poškodbe sama poiskala zdravniško pomoč. Brežiški policisti zaradi razjasnitev vseh okoliščin pozivajo voznika osebnega avtomobila, udeleženega v nesreči, da pokliče na številko 113 ali na 07 466 03 00.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Drašičev in Straže izsledili in prijeli šest državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. L.-S.