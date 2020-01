Promocija destinacije srčnih ljudi

23.1.2020 | 11:15

Na sejmu (Foto: arhiv ekipe informatorjev in animatorjev)

Metlika - Slovenija in slovenski turizem sta se tudi letos predstavila na osrednjem turističnem sejmu v Avstriji, sejmu Ferienmesse na Dunaju, ki je namenjen počitnicam in potovanjem. Poudarek letošnje animacije na sejmu, ki se je začel 16. januarja, je bil na zgodovinskih mestih ter predstavitvi Bele krajine in Metlike.

Promocijo Metlike kot članice Združenja zgodovinskih mest Slovenije, destinacije Bela krajina in slovenskih zgodovinskih mest je organiziral Zavod za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika. Tema animacije za obiskovalce, za katero je na prostoru Slovenske turistične organizacije skrbela ekipa iz Bele krajine, sta bila svet čebelarstva in narava. Obiskovalci so lahko preko čutil spoznavali čebelarstvo in med, poskusili sveže pečene medenjake in slastno belokranjsko pogačo, pri pripravi te evropsko zaščitene jedi pa so lahko tudi sodelovali.

Na prostoru, kjer se je predstavljala Bela krajina, je potekala tudi delavnica izdelave sveč iz čebeljega voska, obiskovalci so se lahko fotografirali s tablicami z napisi ob fotografiji belokranjskih steljnikov in ob tridimenzionalni animaciji medveda ter sodelovali v nagradni igri za vikendpaket v Beli krajini.

Avstrijski trg je sicer za Slovenijo ključnega pomena, saj predstavlja tretji največji trg, od koder prihajajo turisti k nam, tako po številu turističnih prihodov kot prenočitev.

M. L.-S.

Galerija