Na troboju rekordno tudi Veronika Sadek

23.1.2020 | 14:15

Lia Apostolovski je s preskočenimi 187 cm popravila državni dvoranski rekord za mlajše članice, pri 190 cm (na fotografiji) pa ji je malo zmanjkalo. (Foto: B. B.)

Mlada novomeška atletinja Veronika Sadek (št. 117) je postavila nov državni dvoranski rekord na 800 m. (Foto: B. B.)

Novo mesto - V atletski dvorani v Češči vasi so pripravljenost na zimsko sezono včeraj preverili reprezentanti Slovenije, Hrvaške in Srbije. Na troboju, ki naj bi v prihodnjih letih postal tradicionalen, so se najbolje odrezali slovenski atleti, ki so zbrali 178 točk, druga je bila Srbija (175), tretja pa Hrvaška (157).

Za izid dneva je s preskočenimi 450 cm poskrbela slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej (Kladivar), vrhunski izid pa je z natanko 20 metri v suvanju krogle dosegel tudi srbski atlet Asmir Kolašinac.

Videli smo tudi pet novih slovenskih državnih dvoranskih rekordov. V teku na 4x400 metrov sta ga postavili moška in ženska štafeta. Fantje v postavi Jure Grkman (Kamnik), Gregor Grahovac (Mass), Lovro Mesec Košir (Mass) in Rok Ferlan (Triglav) so tekli 3:14,02; Agata Zupin (Velenje), Aneja Simončič (Mass), Jerneja Smonkar (Velenje) in Maja Pogorevc (Mass) pa 3:45,41.

Dvoranski državni rekord za mlajše članice je v skoku v višino s preskočenimi 187 cm postavila Lia Apostolovski (Mass), Novomeščanka Veronika Sadek (Mass) pa je v teku na 800 m s časom 2:10,37 popravila dvoranski državni rekord za mlajše mladinke. Rekordni dosežek za starejše mladince je uspel tudi Vidu Botolinu (Kladivar), ki je s 3000 metri v dvorani opravil v času 8:22,19.

Tilen Ovniček (Krka) je bil v teku na 60 m s časom 6,60 tretji, tretja pa je bila tudi Nika Glojnarič (Brežice) v teku na 60 m z ovirami (8,44).

Vsi izidi troboja

B. B.

Galerija