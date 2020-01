Delavnica polstenja mila v volneno srajčko

23.1.2020 | 13:20

Z delavnice

Dobliče - Včeraj so v okviru projekta Igrišče znanja in druženja – IZID v Dobličah organizirali delavnico Polstenje mila v volneno srajčko. Delavnica je potekala v prostorih PGD Dobliče, vodili pa sta jo Tončka Jankovič in Vida Novak.

Z organizacijo delavnic in drugih dogodkov v projektu želijo vključiti lokalno prebivalstvo vseh generacij in jim omogočiti pridobivanje novih znanj in izkušenj.

Operacija je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujejo tudi PGD Dobliče.

M. L.-S.