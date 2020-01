Policisti v Novem mestu tudi fizično usmerjali promet

23.1.2020 | 15:20

Da v križišču usmerja promet policist, je bilo še pred leti nekaj povsem običajnega. Na posnetku: Usmerjanje prometa v križišču v Kandiji leta 2009.

Mladi policisti so v okviru usposabljanja danes na Seidlovi cesti v Novem mestu fizično usmerjali promet. (Foto: PU Novo mesto)

Novo mesto - Če je bilo še pred leti nekaj povsem običajnega, da v križišču usmerja promet policist, je to danes le izjemoma. Semaforji, predvsem pa krožna križišča uravnavajo pretočnost prometa, policisti prevzamejo »komando« le v primeru prometnih nesreč ali takrat, ko bi ob zgostitvi prometa na ta način lahko učinkovito povečali pretočnost.

Da bi mladi policisti znali odločno in učinkovito fizično usmerjati promet, je vodstvo Postaje prometne policije Novo mesto pripravilo usposabljanje. Po pridobljenem znanju na teoretičnem delu so se policisti s komandirjem in pomočnikom odpravili do križišča na Seidlovi cesti v Novem mestu. Ob utripajoči rumeni luči na semaforju so v tandemu s komandirjem pričeli s fizičnim usmerjanjem.

Pričakovali bi, da bodo odločne kretnje policistov in glasen žvižg piščalke ob osnovnem poznavanju prometnih pravil morali zadostovati, da se promet odvija nemoteno, vendar se je kar nekaj voznic in voznikov zmedlo in ravnalo povsem v nasprotju z znaki policista. Tudi pešci niso bili prepričani, kdaj lahko prečkajo cesto, pri poznavanju prometnih pravil so se danes še najbolje odrezali vozniki tovornih vozil.

Policisti udeležencem v prometu svetujejo, da namenijo nekaj trenutkov in obnovijo znanje o tem, kaj vam s položajem telesa, rokami in zvokom piščalke sporočajo, ko usmerjajo promet.

M. L.-S.