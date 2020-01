Na Ljubljanski zbil peško

24.1.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.48 uri je na Ljubljanski cesti v Novem mestu osebno vozilo zbilo peško. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so poškodovano oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10.00 do 11.30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NA LAZU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAMA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 17.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU in TP GRADIŠČE PRI TREBNJEM.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.