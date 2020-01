FOTO: Eltas v novih prostorih - zgodovinski mejnik podjetja

24.1.2020 | 08:30

Prerez traku ob uradnem prevzemu novih proizvodno-poslovnih prostorov Eltasa - solastniki v družbi delavcev, ki so v podjetju že od samega začetka.

Eltas v Šentjerneju

Pretežni del zaposlenih z direktorjem Simonom Lesarjem, veseli v novih prostorih.

Šentjernej - Uspešno šentjernejsko podjetje Eltas, specializirano za razvoj, konstrukcijo in proizvodnjo membranskih tipkovnic, čelnih folij ter uporabniških vmesnikov, od letošnjega leta deluje v novih prostorih v poslovni coni Sejmišče.

Včeraj so nove poslovno proizvodne prostore, ki so jih najbolj veseli zaposleni na čelu z direktorjem Simonom Lesarjem, tudi uradno predali svojemu namenu. Trak so poleg direktorja in enega od solastnikov podjetja prerezali še ostala dva solastnika Vesna Vesel in Ivan Kralj, ter sedem zaposlenih v Eltasu od samega ustanovitve: Tatjana Cvelbar, Mojca Jurečič, Darja Kos, Janja Koželj, Majda Paderšič, Mateja Škrjanc in Marica Zorko. Novo stavbo je blagoslovil domači župnik g. Anton Trpin.

Slovesnosti so se udeležili številni šentjernejski in drugi podjetniki, župani sosednjih občin in drugi gostje.

Trije solastniki podjetja Eltas (od desne proti levi): Simon Lesar, Ivan Kralj (z ženo) in Vesna Vesel.

Tomaž Kordiš, direktor metliške Kolpe Mirjan Kulovec in predsednik uprave Krka Boštjan Colarič.

Direktor podjetja Simon Lesar je selitev oz. delo v novih, prostornih in sodobno urejenih prostorih, ki omogočajo nov razvoj, označil za enega najpomembnejših mejnikov v 23-letni zgodovini podjetja, ki se je ubadalo s prostorsko stisko. Na šest tisoč kvadratnih metrih so zgradili objekt s tri tisoč kvadratnimi metri uporabnih površin, za proizvodne procese je namenjenih dva tisoč kvadratnih metrov posebej za njihove potrebe zasnovanih in prilagojenih površin. Posodobili so tiskarske zmogljivosti in razširili mehanski obrat.

Podjetje, ki je ob začetku štelo 13 delavcev, danes zaposluje 50 delavcev. Eltas - zametki tehnologije membranskih tipkovnic segajo v pozna osemdeseta leta v podjetju HIPOT d.o.o. Šentjernej, leta 1996 ga je ustanovil Bojan Fifnja- vse od ustanovitve deluje zelo uspešno in dosega pozitivne rezultate, nazadnje 2,6 milijona evrov prihodkov iz prodaje. Je izrazito izvozno usmerjeno, lanski delež izvoza npr. predstavlja več kot polovico prodaje, svoje izdelke pa izvažajo zlasti v Avstrijo, Nemčijo, Italijo, v Sloveniji pa v izvozno naravnana podjetja.

Pohvalnih besed o Eltasu je bil tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, ki je povedal, da sodelovanje z Eltasom sega že dolgo let nazaj: »Ivan Kralj je dolgoletni član upravnega odbora in igra pomembno vlogo na področju infrastrukturnih projektov, ki so za našo regijo izjemnega pomena.« Vsem solastnikom podjetja Eltas in zaposlenim je čestital ob uspehu ter pohvalil nasploh šentjernejsko gospodarstvo, za katerega bo izjemnega pomena izgradnja razdelilne transformatorske postaje Dobruška vas RTP 110/20KV, ki jo Elektro Ljubljana gradi prav zdaj. Kordiš je omenil še nekatere druge infrastrukturne projekte, pomembne za dolenjsko gospodarstvo, kajti ta regija je najmočnejša gospodarska regija v Sloveniji z izjemnimi rezultati in močno gospodarsko rastjo, je poudaril.

5 tisočakov OŠ Šentjernej

Janez Selak je v funkciji šentjernejskega župana direktorju Simonu Lesarji izročil sliko šentjernejskega petelina.

Nina Šalamon se je razveselila bona Eltasa v vrednosti 5 tisoč evrov iz rok Simona Lesarja. Denar bodo porabili za športno igrišče.

Kot uspešno, ljudem prijazno podjetje Eltas predstavlja enega od pomembnejših stebrov industrije v občini Šentjernej, ki bo v prihodnosti še zaposlovalo, je povedal direktor Lesar. Tega je bil vesel podžupan Janez Selak v vlogi župana občine Šentjernej, ki je podjetju z umetniško sliko znamenitega šentjernejskega petelina izkazal pozornost ob selitvi v nove prostore.

Povezanost v lokalno okolje je Eltas dokazal z lepo potezo, da je OŠ Šentjernej ob selitvi poklonil bon v vrednosti pet tisoč evrov. Z veseljem ga je sprejela v.d. ravnateljica šole Nina Šalamon in povedala, da ga bodo porabili za prepotrebno ureditev športnega igrišča. Kot znak pozornosti je direktorju poklonila sliko učenca.

Po slavnostni prireditvi, ki sta jo glasbeno popestrila pevka Kristina Kastelic ob spremljavi Matevža Novaka ter znana akrobata F&B Acrobatics – Filip Kržišnik in Blaž Slanič, so si obiskovalci ogledali nove proizvodno-poslovne prostore Eltasa ter ob pogostitvi še poklepetali.

Besedilo in foto: L. Markelj

