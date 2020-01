V Češči vasi kar tri atletska tekmovanja

24.1.2020 | 16:15

Novo mesto - Troboj reprezentanc Srbije, Hrvaške in Slovenije, ki ga je organizirala Atletska zveza Slovenije ob podpori Atletskega kluba Krka je bil v Olimpijskem vadbenem centru v Češči vasi pri Novem mestu prvo letošnje atletsko tekmovanje. Pestro pa bo v dvorano tudi v vikendih od 25. januarja do 23. februarja, saj bo novomeški klub v njej organiziral še pet atletskih vikendov.

Že jutri bodo potekale kar tri preizkušnje. Dopoldne se bodo atleti in atletinje merili na mitingu, moški bodo nastopili v tekih na 60 m, 200 m, in 400 m, skoku s palico in skoku v višino, ženske pa v tekih na 60 m, 200 m, 400 m, 3000 m in 60 m ovire ter troskoku.

Popoldne bo rezervirano za Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke (U 16), ki se bo začelo ob 13. uri, ter Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji za pionirje in pionirke (U 16), mlajše mladince in mladinke ter starejše mladince in mladinke s pričetkom ob 17. uri.

Ljubitelji atletike vabljeni!

M. L.-S.