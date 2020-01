Tujca, ki sta oropala prodajano, še iščejo

24.1.2020 | 12:20

Včeraj ob 13.30 so bili policisti obveščeni o tatvini iz prodajalne v Novem mestu, kjer naj bi storilca odtujila nakit in pobegnila. Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah naj bi dva moška vstopila v prodajalno, kjer sta si ogledovala nakit, ki jima ga je razkazoval prodajalec. S pretvezo, da bosta nekaj kosov nakita kupila, naj bi zamotila prodajalca, zgrabila več razstavljenih kosov nakita in pobegnila. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev, vendar ju do tega trenutka še niso našli. Eden izmed osumljencev naj bi bilo visok okoli 180 cm, suhe postave, imel naj bi krajše lase in star med 30 in 40. let. Drugi osumljenec naj bi bil visok okoli 170 cm, močnejše postave, imel naj bi brke in brado, oblečen je bil v temnejša oblačila. Po zbranih obvestilih naj bi šlo za tujca, ki sta se sporazumevala v angleškem jeziku, slabše naj bi govorila tudi slovensko. Pobegnila bi lahko z osebnim avtomobilom bolgarskih registrskih oznak. Pozivamo vse, ki bi osebe podobne opisu videli, ali o kaznivem dejanju karkoli vedeli, da nam to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200. Policisti s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja drzne tatvine nadaljujejo.

Huje poškodovana peška

Kot smo že poročali, se je včeraj nekaj pred 19. uro zgodila prometna nesreča na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Policisti so z ogledom ugotovili, da je nesrečo povzročil 42-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil v smeri proti centru mesta in v bližini bencinskega servisa na prehodu za pešce trčil v peško, ki je z njegove desne pravilno prečkala cesto. Huje poškodovano 65-letno peško so reševalci odpeljali v bolnišnico. Vse okoliščine nesreče policisti še preverjajo.

Vlomi in tatvine

V noči na 23. 1. je na Kastelčevi ulici v Novem mestu nekdo skozi vrata vlomil v poslovne prostore. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je po oceni oškodovanca povzročil za okoli 1000 evrov škode.

V Gorenjem Leskovcu na območju PP Krško je med 16. 1. in 23. 1. neznanec izkoristil odsotnost stanovalcev. Odtujil ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Med 22. 1. in 23. 1. , ko so bili stanovalci odsotni, je v Krškem nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil denar in nakit.

22-letnik prevažal 13 Iračanov

Policisti PP Brežice so nekaj po 22. uri med opravljanjem nalog varovanja državne meje na cesti pri Zdolah ustavili osebni avtomobil Volkswagen touran slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 22-letni voznik iz Slovenije v avtomobilu prevaža 13 državljanov Iraka, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 22-letnemu osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali, po zaključeni preiskavi pa ga bodo ovadili na pristojno tožilstvo. Policijski postopki z državljani Iraka pa še potekajo.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Gornje Težke Vode, Črmošnjic pri Stopičah, Svržakov, Butoraja in Sevnice izsledili in prijeli 14 državljanov Maroka, državljana Pakistana, državljana Egipta in državljana Alžirije. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

M. L.-S.