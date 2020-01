Skupna novinarska konferenca županov posavskih občin

24.1.2020 | 15:10

župani (Foto: arhiv Občine Sevnica)

Bistrica ob Sotli - V Bistrici ob Sotli je včeraj potekalo ponovoletno srečanje županov, podžupanov in direktorjev občinskih uprav posavskih občin z novinarji in predstavniki medijskih hiš.

Poleg župana Občine Sevnica Srečka Ocvirka so dosežke v preteklih letih in pričakovanja v aktualnem proračunskem letu predstavili župan Občine Brežice Ivan Molan, župan Občine Kostanjevica na Krki Ladko Petretič, župan Občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak, župan Občine Krško mag. Miran Stanko in župan Občine Radeče Tomaž Režun.

Župani so izpostavili dobro medsebojno sodelovanje in povezanost posavske regije, ki omogoča tudi izvedbo skupnih projektov, ki pripomorejo k razvoju vseh področij Posavja.

M. L.-S.