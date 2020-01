Župani za skupno mizo

24.1.2020 | 15:10

Ivan Molan (občina Brežice), Ladko Petretič (Kostanjevica na Krki), Franjo Debelak (Bistrica ob Sotli), Miran Stanko (Krško), Tomaž Režun (Radeče) in Srečko Ocvirk (Sevnica) (z leve) Foto: M. L.)

Med konferenco (Foto: M. L.)

Bistrica ob Sotli - Šest posavskih županov je na včerajšnji skupni konferenci za novinarje predstavilo delovanje svojih občin v lanskem letu in letošnje načrte.

O lokalnih razmerah v povezavi z ravnanji države so tako govorili: Ivan Molan (občina Brežice), Ladko Petretič (Kostanjevica na Krki), tokratni gostitelj Franjo Debelak (Bistrica ob Sotli), Miran Stanko (Krško), Tomaž Režun (Radeče) in Srečko Ocvirk (Sevnica).

Posavska šesterica se je med drugim zavzela za krepitev lokalne samouprave. To bi dosegli tudi z ustanovitvijo pokrajin, na katere naj bi država prenesla del pristojnosti, ki so zdaj v njeni domeni, in za to dala občinam tudi denar.

Občine tudi v sedanjih razmerah uspešno vlagajo v šolstvo in otroško varstvo, podpirajo oskrbo starejših, financirajo številna društva in drugo. Župani so tudi izrazili zadovoljstvo nad doseženim sodelovanjem med tukajšnjimi občinami.

Po uradnem delu konference so se župani s sodelavci zadržali z novinarji na tradicionalnem ponovoletnem kosilu.

M. L.

Galerija