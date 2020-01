Nevarnih plinov v garaži ni bilo

24.1.2020 | 18:25

Ilustrativna slika

Danes ob 17.09 je na Šentjernejski cesti v Novem mestu v garaži stanovanjskega bloka stanovalec zaznal vonj po plinu. Gasilci GRC Novo mesto so opravili meritve, vendar niso zaznali nevarnih plinov v ozračju.

S helikopterjem prepeljali inkubator z novorojenčkom

Ob 14.20 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu sekundarne medicinske ekipe UKC Ljubljana s helikopterjem prepeljala inkubator z novorojenčkom iz SB Brežice v ljubljanski klinični center.

Vodo je treba prekuhavati

Komunala Novo mesto obvešča uporabnike pitne vode v občini Mirna Peč in Dolenjske Toplice, da je zaradi povišane motnosti vodnih virov, potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Obvestilo velja do preklica.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v soboto 25. 1. 2020 od 8:00 do 12:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PSC DOLENJA VAS 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.