Gorele saje

25.1.2020 | 09:25

Žužemberk - Včeraj ob 23.09 so v naselju Žvirče, občina Žužemberk, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Hinje in Žužemberk so objekt požarno zavarovali, nadzorovali dimnik do izgoretja saj, ga pogasili in očistili ter pregledali območje s termo kamero.

M. L.-S.