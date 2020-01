Dobova med najboljših šestnajst

25.1.2020 | 11:40

Foto: arhiv DL

Dobova - Rokometaši Dobove so včeraj doma s 35:33 premagali nasprotnike iz Škofje Loke in se tako uvrstili med najboljših šestnajst ekip pokalnega tekmovanja. Največ zadetkov za Posavce sta prispevala Lucian Bura in Dorian Markušić, ki sta mrežo gostova vsak zatresla po osemkrat.

Začetek tekme je bil zelo izenačen, a pri rezultatu 6:6 so pobudo prevzeli gostje, ki so sredi polčasa povedli z 12:8. Domači rokometaši niso popuščali in z delnim izidom 6:1 prišli do zadetka prednosti (14:13), a na odmor so z minimalno prednostjo odšli gostje.

Tudi na začetku drugega polčasa sta bili ekipi izenačeni, nato pa so varovanci Benjamina Teraša stopili na plin in ušli na štiri zadetek prednosti (29:25). Škofljeločani so se jim približali le na gol zaostanka (31:30), a domači so z dvema zaporednima zadetkoma odločili tekmo v svojo korist.

MRD Dobova : RD Urbanscape Loka 35:33 (16:17)

R. N.