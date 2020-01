Krški svetniki o pokrajinski zakonodaji in javnih zavodih

Krško - Člani občinskega sveta Občine Krško so se na četrtkovi 11. redni seji med drugim seznanili s predlogom nove pokrajinske delitve Slovenije, ki po zadnjem predlogu predvideva deset pokrajin.

Zadnji predlog iz oktobra 2019 predvideva deset pokrajin, in sicer: Dolenjsko-belokranjsko, Gorenjsko, Goriško, Koroško-šaleško, Osrednjeslovensko, Savinjsko, Štajersko, Pomursko, Primorsko-notranjsko in Zasavsko-posavsko pokrajino, mestni občini Ljubljana in Maribor pa naj bi imeli poseben status.

V skladu s 15. členom zadnjega predloga zakona naj bi Zasavsko-posavska pokrajina obsegala občine: Bistrica ob Sotli, Brežice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Krško, Litija, Radeče, Sevnica, Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki se razprostirajo na skupno 1.489 km2 in imajo 134.289 prebivalcev. Sedež Zasavsko-posavske pokrajine naj bi bil v Krškem, sedež pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi.

Razloge in postopek priprave pokrajinske zakonodaje sta krškim svetnikom predstavila predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki postopek vodi, in vodja skupine za pripravo osnutkov pokrajinske zakonodaje izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik. Kovšca je povedal, da je pobudo podalo združenje občin in da postopek vodijo »od spodaj navzgor«. Osnovni cilji ustanovitve pokrajin so, da se pristojnosti z države prenesejo na nižje ravni, da bodo sredstva enakomerno razporejena po državi, da bodo pokrajine učinkoviteje črpale evropska sredstva in bile enakopravne pri čezmejnem sodelovanju.

Brezovnik je opozoril na vse večjo centralizacijo države. Postopek priprave pokrajinske zakonodaje so začrtali na način, da bodo najprej poskušali doseči soglasja glede območij pokrajin, ugotovili njihove upravljavske zmožnosti, določili seznam pristojnosti in nalog, potem pa bodo izračunali finančne posledice. Ko bo predlog oblikovan, bo predvidoma sledila javna razprava po občinskih svetih, jeseni pa naj bi predlog zakona poslali v Državni zbor. Kovšca je ob tem še zatrdil, da v sprejem zakona ne bodo šli brez soglasja občin oz. občinskih svetov.

Na vprašanje, zakaj zasavsko-posavska pokrajina in ne samostojna pokrajina Posavje, je Brezovnik odgovoril, da je predlog pokrajin zastavljen tako, da ima vsaka dovolj sredstev za razvojni preboj. Zatrdil je, da bodo predstavljene tudi ocene, kaj bi pomenila ustanovitev samostojne pokrajine Posavje.

V nadaljevanju seje so svetniki med drugim sprejeli še predloge odlokov o ustanovitvi javnih zavodov Kulturni dom krško, Mladinski center Krško in Valvasorjeva knjižnica Krško, osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško, ter predlog sklepa o načinu priprave in določitvi višine sredstev participativnega proračuna v občini krško za leto 2021, ki ostaja isti kot za leto 2020, to je 140.000 evrov oz. do 20.000 evrov na posamezno območje.

