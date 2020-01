Se Slovenci čutimo Evropejce?

25.1.2020 | 17:20

Dr. Aleš Maver (v sredini) je vodil zanimiv pogovor z gostoma: evropsko poslanko Romano Tomc in nadškofom dr. Antonom Stresom.

Številno občinstvo očitno rado prisluhne tudi zahtevnejšim temam, ki jih prinašajo Nikodemovi večeri.

Romana Tomc

dr. Anton Stres

Novo mesto - Potem, ko je letošnje Nikodemove večere v organizaciji Škofije Novo mesto v četrtek pričela dr. Rosvita Pesek s predavanjem z naslovom O domovina, ti si kakor zdravje!, je sinoči sledila okrogla miza z naslovom Evropska identiteta in emigracije.

Številno občinstvo v Baragovem zavodu je z zanimanjem prisluhnilo pogovoru, ki ga je z upokojenim ljubljanskim nadškofom, teologom, filozofom in pedagogom dr. Antonom Stresom in evropsko poslanko Romano Tomc vodil slovenski politični analitik, publicist in prevajalec dr. Aleš Maver.

Gosta sta razmišljala o zanimivih vprašanjih, povezanih z evropsko identiteto in pripadnostjo EU: zakaj je bilo pred leti oz. ob vstopu Slovenije v EU 2004 navdušenje za evropsko integracijo veliko večje kot danes, in zakaj zdaj plahni; kako vse odločitve v evropskem parlamentu vplivajo na naše življenje; kakšna bodočnost čaka EU, ki jo prav kmalu - prvič v zgodovini EU - zapušča ena od članic, to je Združeno kraljestvo, tako da bo s februarjem EU štela le 26 držav; kako na prihodnost Evrope vpliva sekularizacija in posledice povezane z njo, med drugim tudi slabljenje evropskih vrednot, temelječih na krščanstvu, kot so družina, nacionalnost, kultura.

Ob koncu sta se Peskova in Stres dotaknila tudi vprašanja migracij, saj EU še vedno ni prišla do nekega konsenza glede ilegalnih masovnih priseljevanj iz arabskih in afriških držav, ter ne loči med migranti, begunci, teroristi… Tudi obstoječ stihijski odnos do migracij je povzročil razmah evro skepticizma v mnogih državah članicah, sta menila gosta, ki sta kljub vsem težavam, ki pestijo Evropo, optimista. Več o povedanem v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Zbrani so ob koncu prisluhnili molitvi za Evropo, ki jo je prebral gvardijan novomeškega frančiškanskega samostana p. Tomaž Hočevar, novomeški škof msgr. Andrej Glavan pa je poskrbel za blagoslov.

Prihodnji teden se bodo Nikodemovi večeri nadaljevali v četrtek, 30. januarja, s pogovorom z nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom na temo Vizija Cerkve na Slovenskem v turbulentnih časih, ter zaključili v petek, 31. januarja, s predavanjem Simona Potnika Navdušen kristjan mit ali resničnost? Obe srečanji se bosta pričeli ob 19. uri.

Besedilo in foto: L. Markelj

