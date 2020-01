Gorelo v lakirnici v Slovenski vasi

25.1.2020 | 18:20

Ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Kot smo že poročali, je danes ob 11.29 gorelo v objektu v Slovenski vasi v občini Šentrupert. Požar je izbruhnil v lakirnici velikosti 10 x 20 metrov v sklopu drugih industrijskih objektov. Gasilci PGD Šentrupert in Sveti Rok so požar omejili in pogasili, obvarovali širitev ognja na druge objekte, prostore pregledali s termo kamero in jih prezračili. Požar je poškodoval objekt, stroje in opremo ter skladiščen material, katerega so gasilci premetali in dokončno pogasili. Vzrok požara in višino materialne škode bodo ocenile pristojne službe.

S tehničnim posegom do preminulega

Ob 11.58 so v Leskovcu v Podborštu, občina Sevnica, posredovali gasilci PGD Sevnica, ki so s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjske hiše in omogočili reševalcem NMP Sevnica dostop do preminule osebe. Obveščene so bile pristojne službe.

M. L.-S.