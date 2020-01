Odbojkarji potrdili uvrstitev v modro skupino

26.1.2020 | 09:05

Kapetan Krke Martin Kosmina v napadu

Gledalcem v dvorani Marof se je predstavil Novomeščan Aljoša Kafol, ki v letošnji sezoni igra za ekipo Šoštanjčan Topolščica.

Novo mesto - Po novoletnem premoru so na igrišče znova stopili odbojkarji v prvi državni ligi. Novomeščani so včeraj doma brez večjih težav s 3:0 premagali Šoštanjčane in potrdili uvrstitev v boljšo, modro skupino, ki jo sestavljajo najboljše štiri ekipe prvega dela prvenstva, priključita pa se še ekipi ACH Volley in Calcit Volley, ki nastopata v srednjeevropski ligi.

Novomeščani so tekmo s Šoštanjem, ki zaseda zadnje mesto na lestvici, vzeli resno in brez podcenjevanja nasprotnika. Da bi dokončno potrdili uvrstitev v modro skupino, ki se bo borila za prvaka, so potrebovali točko, kar pomeni osvojitev dveh nizov. To jim je po zaslugi dobrih začetnih udarcev in dobre igre v bloku ter obrambi, razigrani pa so bili napadalci v napadu, uspelo, zato je trener Novomeščanov Tomislav Mišin v tretjem nizu v igro poslal igralce, ki doslej niso dobili toliko priložnosti. Ljubitelje novomeške odbojke veseli, da so na parketu dvorane Marof znova videli Ivana Vrhovška, ki je bil z igrišč odsoten dlje časa.

»Super je, da smo zmagali. Čestitke gredo celi ekipi. Nasprotniki so danes pripotovali v nekoliko oslabljeni zasedbi. To nas sicer ni zanimalo, igrali smo svojo igro, uspelo nam je in zdaj smo zasluženo v ligi za prvaka. V nadaljevanju računamo na dobre tekme,« je dejal domači odbojkar Toni Travnik.

1.DOL, 14. krog:

Krka : Šoštanj Topolščica 3:0 (20, 13, 20)

Krka: Hafner, Ožbalt, Erpič 6, Vrhovšek 1, Kosmina 10, Borin, Drobnič 15, Travnik 3, Pucelj, Kumer 8, Lindič 4, Ogulin, Renko 2, Dimič.

Hiša na kolesih : Črnuče 3:0 (16, 15, 21)

Panvita Pomgrad : Salonit Anhovo 3:1 (19, 22, -27, 20)

Hoče : Merkur Maribor 1:3 (14, -21, -19, -23)

Lestvica:

1. Merkur Maribor 37

2. Salonit Anhovo 30

3. Krka 26

4. Panvita Pomgrad 24

5. Hiša na kolesih 23

6. Hoče 12

7. Črnuče 10

8. Šoštanj Topolšica 6

Besedilo in fotografije: R. N.

