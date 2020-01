Slovensko krilo v idealni postavi evropskega prvenstva

26.1.2020 | 15:50

Blaž Janc (Foto: M. L., arhiv DL)

Log - Nekaj ur pred finalom evropskega prvenstva v rokometu so pri Evropski rokometni zvezi razglasili idealno postavo prvenstva, v katero so uvrstili tudi slovenskega reprezentanta Blaža Janca.

23-letnik, ki igra na položaju desnega krila, je odigral je vseh devet tekem, na vsaki igral skoraj 50 minut, kar je bilo največ med izbranci Ljubomira Vranješa, in v tem času ob 72-odst. uspešnosti dosegel 31 golov.

Poleg Janca idealno postavo sestavljajo še španski vratar Gonzalo Perez de Vargas, Norvežana Magnus Joendal in Sander Sagosen, madžarski krožni napadalec Bence Banhidi ter hrvaški srednji zunanji rokometaš Igor Karačić. Za najboljšega obrambnega igralca je bil izbran Nemec Hendrik Pekeler, za najkoristnejšega posameznika pa Hrvat Domagoj Duvnjak.

Med kandidati za uvrstitev v idealno postavo sta bila poleg Janca še Dean Bombač in Jure Dolenec, za najboljšega obrambnega igralca pa je kandidiral Blaž Blagotinšek.

"To je velika nagrada. Res sem vesel in ponosen, da se mi je uspelo prebiti v idealno postavo evropskega prvenstva. To mi zagotovo ne bi uspelo brez naše ekipe. Končno četrto mesto je vrhunska uvrstitev. Prikazali smo dobre igre, v ekipi je vladalo izjemno vzdušje. Precej stvari se je poklopilo. Rad bi se zahvalil ekipi in celotni Sloveniji za podporo, ki smo je bili deležni. Upam, da bom tudi na prihodnjih akcijah kazal tako dobre predstave," je po objavi idealne postave povedal Janci, ki prihaja iz Loga v sevniški občini.

Svoje prve rokometne korake je naredil v rokometnem krožku na OŠ Boštanj, nato pa je igral v mladinskih selekcijah rokometnih klubov Radeče in Sevnica. Širšo javnost je nase opozoril leta 2012, ko je zaigral za člansko moštvo Celja Pivovarne Laško. Leta 2017 je prestopil v poljski klub Kielce, v prihodnji sezoni pa se bo preselil v Barcelono.

B. B.