Na ponesrečenca naletel pohodnik

26.1.2020 | 18:20

Ob 8.04 so na Drožanjski cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica nudili pomoč reševalcem NMP Sevnica pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

Ob 8.08 pa je mimoidoči pohodnik na makadamski cesti Nova Štifta–Travna Gora, občina Sodražica, naletel na osebno vozilo, ki je prejšnji večer zapeljalo z vozišča in se okoli 20 metrov pod cestiščem zagozdilo med drevesa. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, stabilizirali vozilo, poškodovanega voznika s tehničnim posegom rešili iz vozila in ga s pomočjo vrvne tehnike prenesli do reševalnega vozila ter ga predali v oskrbo reševalcem NMP Ribnica. Vozilo so nato s tehničnim posegom zvlekli nazaj na cestišče in poskrbeli za odklop akumulatorja. Poškodovana oseba je bila prepeljana v bolnišnico. Na kraju so posredovali tudi policisti.

