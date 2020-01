Brez organizatorjev in brez možnosti

26.1.2020 | 18:45

Beograd - Košarkarji Krke so na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Megi Bemax doživela visok poraz z 61:88 (19:23, 36:47, 52:70).

Zasedba Vladimirja Anzulovića v Beogradu ni imela pravih možnosti za uspeh, saj je nastopila brez dveh organizatorjev igre. Zaradi zaradi vnetja živca v rami je tekmo s klopi spremljal prvi strelec Glenn Cosey, po poškodbi pa še vedno okreva tudi Paolo Marinelli.

Novomeščani imajo zdaj le dve zmagi prednosti pred zadnjeuvrščenima ekipama Zadrom in Mego Bemax. S slednjo imajo slabše medsebojno razmerje, saj so danes izgubili z višjo razliko, kot so zmagali v Novem mestu, proti Dalmatincem pa so v tem pogledu v prednosti.

»Manjkala sta nam prva organizatorja igre, Cosey in Marinelli, dodaten hendikep pa je bil, da je Jones zaradi petih osebnih napak dokaj hitro zapustil igro. Na koncu moram pohvaliti dobro igro Mege, ki je povsem drugo moštvo kot v prvem delu in verjamem, da se na bi borila za obstanek v ligi, če bi bila v taki postavi že od začetka sezone,« je po tekmi povedal trener Krke Vladimir Anzulović

Krkaši imajo po 17. krogih Lige ABA 6 zmag in 11 porazov, dve zmagi več od zadnjeuvrščenih Mege in Zadra ter zmago več od Cibone, ki jo bodo gostili v prihodnjem krogu, v soboto, 1. 2., ob 17.00. Še prej pa jih v sredo, 29. 1., čaka gostovanje v SKL pri Šentjurju.

* Dvorana Ranko Žeravica, gledalcev 1000, sodniki: Pukl (Slovenija), Hordov, Hadžić (oba Hrvaška).

* Mega Bemax: Mišković 6 (2:2), Perry 6 (1:2), Atić 7 (1:2), Ašćerić 9, Simonović 23 (5:5), Nenadić 20 (1:1), Cerovina 11, Mesiček 6 (4:4).

* Krka: Jones 5 (1:2), Jarc 2 (2:2), Škedelj 1 (1:2), Pašalić 6, Đapa 13, Balažič 10 (0:2), Jošilo 11, Lapornik 11 (6:8), Ramljak 2.

* Prosti meti: Mega Bemax 14:16, Krka 10:16.

* Met za tri točke: Mega Bemax 12:30 (Nenadić 3, Cerovina 3, Aščerić 3, Atić 2, Perry), Krka 9:24 (Đapa 3, Pašalić 2, Balažič 2, Jošilo, Lapornik).

* Osebne napake: Mega Bemax 20, Krka 20.

* Pet osebnih: Jones (31.).

