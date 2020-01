Danes brez elektrike

27.1.2020 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZBURE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE;

- od 10:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA;

- od 12:00 do 12:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHOVO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CENTER TREBNJE, na izvodu BLOKI SLAKOVA;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu TREBANSKI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani TP VEL. PODLJUBEN;

- od 9:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIRČNA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 12:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC, izvod Gradac.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, oskrbovanim iz TP BREG PRI SINJEM VRHU.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Jesenice Mokronog, Mali Cirnik, Gora v Vrheh, Hrastno in Veliki Cirnik med 8:00 in 9:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica: na območju TP Križe Boršt, Zavratec kamnolom in Brezovo Bukovje med 7:30 in 15:00 uro.

M. K.