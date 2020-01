Podeželke bogatijo sebe, svoj kraj in tudi ostale

27.1.2020 | 08:20

Članice Društva podeželskih žensk Bučka od vsega začetka, to je 20 let. Zaslužile so si posebno priznanje.

Bučka - Na Bučki so konec tedna proslavili dvajset let delovanja Društva podeželskih žensk Bučka, enega najbolj aktivnih društev v tamkajšnji krajevni skupnosti, ki vključuje ženske iz devetih vasi.

Na prireditvi v kulturnem domu so se podeželke ozrle na prehojeno pot in iz slišanega ni bilo težko ugotoviti, da so v tem obdobju več kot uresničile svoje poslanstvo.

Prva predsednica društva je bila Ljuba Hočevar in spominja se, kako je za društvo ob spodbudi takratne vodje podružnične šole Kristine Resnik nagovarjala prve Bučklanarke. Pokazale so zanimanje, da se povežejo, in leta 1990 so organizirale prvo predavanje o ozimnici, ki ga je vodila Helena Mrzlikar. Tudi njena zasluga je, da je nastalo Društvo podeželskih žensk Bučka, ki je v vsem tem času pripravilo nešteto predavanj, delavnic, članice so se udeleževale raznih kulinaričnih tekmovanj v okolici in širše.

Jože Kapler in Vida Gros s priznanjem občine Škocjan

Bučenski slavčki so nova pevsko-glasbena zasedba na Bučki. Z njimi dela Ljuba Hočevar.

Kot pravi druga in sedanja predsednica Društva podeželskih žensk Bučka Vida Gros, so bile predvsem na začetku povezovalni člen med društvi in krajani v KS Bučka, sodelovale so s podružnično šolo, vrtcem, ostalimi društvi, predstavljale kraj in škocjansko občino tudi širše po Sloveniji. In to še ves čas počnejo. Članice so ponosne, da so včlanjene v Zvezo kmetic Slovenije, sodelovale so pri projektu Mlinarjeva pot, spomladi pripravljajo tematske kulinarične razstave, že vrsto let za semanji dan organizirajo šarkeljado, pripravljajo razne pogostitve. Kar so zaslužile s svojim delom, so vložile v opremo kuhinje kulturnega doma.

»Zahvala gre Občini Škocjan, ki ima vsa leta posluh za nas in nas finančno podpira, ter vsem sponzorjem in donatorjem, na katere se vedno lahko obrnemo. Svojega poslanstva pa ne bi mogle uresničevati tudi ne brez podpore domačih,« je dejala Grosova.

Pohvale, priznanja

Nežika Režek

Pohvalnih besed o bučklanarskih podeželkah je bil škocjanski župan Jože Kapler. Predsednici Vidi Gros je izročil občinsko priznanje za 20 let delovanja društva. Tudi podpredsednica Zveze kmetic Slovenije Nežika Režek je poudarila pomen njihovega dela in društvu podelila priznanje zveze.

Jelka Tršinar je najbolj zaslužna za izid publikacije.

Ljudske pevke Čebelice iz Mirne Peči so na Bučko prinesle ubrano pesem in dobro voljo.

Ob jubileju društva so izdali tudi 78 strani obsežno publikacijo z naslovom Naših 20 let, ki jo bogati preko 130 fotografij. Knjigo je uredila ena od pridnih članic društva Jelka Tršinar. V nagovoru na prireditvi je poudarila, da gre za popis dela društva, skupaj z vsemi dosežki na številnih ocenjevanjih in tekmovanjih. »Ampak to ni le presek dela nekega društva, pač pa celotne krajevne skupnosti v zadnjih dvajsetih letih. Kajti podeželke so bile pri vsem, kar se je dogajalo v kraju, na raznoraznih dogodkih. Ta knjiga ste ve, drage podeželke, to je vaše delo,« je dejala Tršinarjeva.

Praznično prireditev, na kateri so podelili priznanja članicam za dvajset in deset let članstva v društvu, so s kulturnim programom obogatili: citrarka Tanja Zalokar, Bučenski ramplači, mirnopeške ljudske pevke Čebelice, Bučenski slavčki ter recitatorka Erika Hočevar, ki je predstavila nekaj pesmi članice društva Tončke Povšič. Dogodek je prijetno - v ljudski noši - povezovala članica društva Karmen Čarman.

Članice društva so obiskovalce prireditve pogostile s sladkimi dobrotami, ki so jih seveda same pripravile, ni pa manjkala niti slana torta Branke Matko, tako da so se ob klepetu še vsi radi zadržali.

Besedilo in foto: L. Markelj

