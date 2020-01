Pod vplivom alkohola, brez veljavnega vozniškega dovoljenja in s tujimi registrskimi tablicami

27.1.2020 | 11:25

Policisti PP Novo mesto so v soboto okoli 22. ure na Ljubljanski cesti ustavili 38-letnega voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,48 miligramov alkohola. Na avtomobilu Renault laguna je imel nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Renault laguna so mu zasegli, izdali plačilni nalog in zaradi kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Našli ukraden avtomobil

Policisti so med izvajanjem nalog na območju Novega mesta na parkirnem prostoru na Šegovi ulici našli avtomobil znamke Volvo, ki je bil v noči na 20. 1. ukraden z dvorišča stanovanjske hiše na Volčičevi ulici. Avtomobil so po opravljenem ogledu vrnili oškodovancu, okoliščine tatvine pa še preiskujejo.

Prijeli tatu drv

V noči na 25. 1. je policiste PP Novo mesto oškodovanec obvestil, da mu je nekdo z dvorišča stanovanjske hiše na Belokranjski ulici ukradel drva. Policisti so se takoj odzvali, na podlagi opisa vozila storilca izsledil in ga ustavljali s svetlobnimi in zvočnimi signali. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, kasneje pa vozilo ustavil in poskušal peš pobegniti. Policisti so ga prijeli, zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Zasežena drva so vrnili oškodovancu, 29-letnega storilca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine, zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog in mu izdali plačilni nalog.

Vlomi in tatvine

V Dobravi pri Škocjanu je med 24. 1. in 25. 1. nekdo skozi kletno okno vlomil v gospodarski objekt in odtujil suhomesnate izdelke. Lastnika je oškodoval za 600 evrov.

V Ulici Marjana Kozine v Novem mestu je 24. 1. med 17. in 19. uro nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter odtujil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 300 evrov škode.

Med 25. 1. in 26. 1. je na Rozmanovi ulici v Novem mestu neznanec vlomil na delovišče stanovanjske hiše in odtujil motorni rezalnik za beton, udarno kladivo in kotno brusilko. Lastnika je oškodoval za 3100 evrov.

26. 1. je na Mirni nekdo vlomil v poslovne prostore podjetja in odtujil električno ročno orodje.

Poskusi izmika mejni kontroli

Policisti PMP Obrežje so 25. 1. med kontrolo tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije, v tovornem delu našli osem državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

V noči na 27. 1. je na železniški mejni prehod Dobova, na vstop v Slovenijo iz Srbije pripeljal tovorni vlak z žitom. Policisti so opravili mejno kontrolo in na podestu enega izmed vagonov našli tri državljane Iraka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito prestopili državno mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Slovenska vas, Gornja Težka Voda, Mihalovec, Srebrniče, Rajnovšče, Veliki Ban in Budganja vas izsledili in prijeli 30 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 13 državljani Maroka, osmimi državljani Egipta, štiri državljani Afganistana, tremi državljani Alžirije, državljanom Alžirije in državljanom Pakistana še niso zaključeni.

Vzrok za požar je bila tehnična napaka

Kot smo že poročali, je v soboto dopoldan izbruhnil požar v podjetju v Slovenski vasi. Požar so gasilci omejili in pogasili, delavci pa so uspeli pravočasno zapustiti objekt in ni bil nihče poškodovan. Kriminalisti so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je bil vzrok za nastanek požara, v katerem je nastala večja premoženjska škoda, tehnična napaka na enem izmed strojev. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin, o katerih bodo seznanili pristojno tožilstvo.

M. L.-S.