10.Lacknerjev teden kulture vina

27.1.2020 | 13:10

Metlika - Društvo vinogradnikov Metlika letos organizira že 10. Lacknerjev teden kulture vina. Letos bo izobraževalni teden za vinogradnike potekal od 3. do 7. februarja, program pa bo kot običajno vključeval aktualne strokovne teme.

Člani Društva vinogradnikov Metlika že tradicionalno na predavanja povabijo predavatelje, ki spregovorijo o aktualnih temah in predstavijo najnovejše dosežke na raziskovalnem področju tako v vinogradništvu kot v vinarstvu. Gre za strokovnjake, ki jih sicer vinogradniki nimajo priložnosti poslušati, znanje, ki ga udeleženci pridobijo na njihovih predavanjih, pa je dobrodošlo tako za profesionalne kot ljubiteljske vinogradnike in vinarje.

Letos bodo izobraževalni teden pričeli s predavanjem Martina Mavsarja iz KGZS OE Novo mesto z naslovom Odpravimo napake in povečajmo učinkovitost nanosa škropilne brozge na vinsko trto, v torek pa bo sledilo predavanje dr. Katje Šuklje Antalick iz Kmetijskega inštituta Slovenije o podnebnih spremembah in vinogradništvu. V sredo bo potekala delavnica priprave žvepleno-apnene brozge (info: Ivo 041 823 997), v četrtek pa bo ponovno predavanje in sicer bosta Katja Jakljevič in Ivanka Badovinac iz KGZS OE Novo mesto predstavili diplomsko nalogo Ampelografske značilnosti, vinogradniške in vinarske prakse ter kakovost grozdja in vina žlahtne vinske trte sorte »Portugalka«. Je lahko portugalka tudi zrelo vino? Degustacija zrelih portugalk. Izobraževalni teden, ki je namenjen vinogradnikom iz vse Bele krajine in tudi z druge strani Gorjancev, bodo sklenili v petek z ogledom Vinogradništva Žaren iz Nemške vasi, kjer bo tudi degustacija njihovih vin.

Vsa strokovna predavanja bodo potekala v predavalnici bara Liber ob 18. uri. Delavnica, ki bo v sredo, bo potekala ob 16. uri pri zidanici Zepohar na Plešivici, zbor udeležencev petkovega ogleda vinogradniške kmetije v občini Krško, za kar je prispevek 20 evrov, prijave pa zbira Martin Pečarič (mobi: 041 217 950), pa bo ob 17. uri na avtobusni postaji v Metliki.

