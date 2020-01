Dva dimniška požara

28.1.2020 | 07:00

Včeraj so ob 17.56 uri so v naselju Selo pri Mirni, občina Mirna, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Mirna in Selo pri Mirni so saje pogasili, očistili dimniško tuljavo, pregledali objekt ter odsvetovali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Ponoči ob 0.16 so tudi v naselju Gorenja vas pri Šmarjeti, občina Šmarješke Toplice, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Pred prihodom gasilcev PGD Šmarjeta so saje pogorele. Gasilci so pregledali dimnik in okolico ter počistili saje, ki so padle na dno dimnika.

Ponekod voda spet pitna, a ne povsod

Komunala Novo mesto obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Dolenjske Toplice, da je zaradi povišane motnosti potrebno vodo pred uporabo prekuhati. Na območju občine Mirna Peč ukrep prekuhavanja vode ni več potreben.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA, izvod Ernest.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:30 do 13:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVOTEKS VINICA, na izvodu Ogulin.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRUŠICA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOCJAN JENIČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU, na izvodu TREBANJSKI VRH;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDENJE, TP BLATO in TP RAČJE SELO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena oziroma motena dobava električne energije na nadzorništvu Sevnica na območju TP Hudo Brezje, Hudenovo, Planina pri Raki, Vrsa, Rovišče in Zavratec predvidoma med 8.15 in 10. uro; na nadzorništvu Brežice na območju TP Podgračeno predvidoma med 7.30 in 12. uro in na nadzorništvo Krško okolica na območju TP Gorica pri TEB - nizkonapetostni izvod Junkar predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.