Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru

28.1.2020 | 08:00

Glavni trg

Novo mesto - Mesta občina Novo mesto je objavila javni poziv za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v starem mestnem jedru Novega mesta za najemnike, ki so začeli opravljati dejavnost v letu 2019 in 2020 ali jo nameravajo opravljati v 2020. Predvidena višina razpisanih sredstev je 10 tisoč evrov.

Z razpisom želi občina spodbuditi podjetnike, ki z izbrano dejavnostjo prispevajo k oživiti in dodani vrednosti ponudbe mestnega jedra. Javni poziv bo odprt do 1. novembra 2020 oziroma do porabe proračunskih sredstev. Podrobnejše informacije o pogojih za pridobitev sredstev in prijavni obrazci so na voljo na spletni strani občine.

M. L.-S.