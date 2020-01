Obiski v bolnišnici so prepovedani

28.1.2020 | 08:30

Splošna bolnišnica Novo mesto (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Od danes velja prepoved obiskov na vseh oddelkih Splošne bolnišnice Novo mesto. Da obiski svojcev pri pacientih do nadaljnjega niso možni, so se v bolnišnici odločili zaradi velikega števila respiratornih okužb in vse večjega števila obolelih za sezonsko gripo.

Kot sporočajo iz bolnišnice, v nujnih primerih lahko obiske odobri zdravstveno osebje na oddelku. Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko, v času, ki je sicer namenjen obiskom pacientov.

V bolnišnici svojce pacientov in druge obiskovalce prosijo, da navedeno upoštevajo in jim tako pomagajo pri obvladovanju širjenja respiratornih okužb. Za razumevanje in sodelovanje se zahvaljujejo.

M. L.-S.